Указы подписал Президент.

Назначены послы Казахстана в Бельгии и Индии, сообщает zakon.kz.

Баймухан Маргулан Бакытулы назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Бельгия, Главой Представительства Республики Казахстан при Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО). Жалгасбаев Нурлан Адельевич назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Республике Индия, - говорится в сообщении Акорды.

Алимбаев Ерлан Алтынбаевич освобожден от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Индия, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Народной Республике Бангладеш, в Федеративной Демократической Республике Непал, в Королевстве Бутан, в Мальдивской Республике по совместительству.

Баймухан Маргулан Бакытулы ранее занимал должность заместителя Министра иностранных дел Республики Казахстан.

Он родился 6. сентября 1974 года в Алматинской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Дипломатическая Академия, Польский Институт Международных Отношений, Варшава, Польша (2009-2010);

· Краковский Экономический Университет, Краков, Польша (2011)

Кандидат на степень PhD - Доктор философии в области экономических наук

· Ванкуверский Университет, Британская Колумбия, Канада (2015)

МВА - Магистр Делового Администрирования

· Хертфордширский Университет, Хертфордшир, Великобритания (2016)

MScIM - Магистр наук в международном управлении

Курсы повышения квалификаций:

· Политехнический Институт г. Ополе (1991-1992);

· Краковский Экономический Университет, факультеты "Международные экономические и политические отношения", "Менеджмент и маркетинг" (1992-1997);

· Академия государственного управления при Президенте РК, Астана, Казахстан;

· Курсы для руководящих лиц МИД РК, Астана, Казахстан (09.2003-10.2005);

· Дипломатическая Академия МИД РК, Астана, Казахстан (03.2006-04.2006);

· Дипломатический ранг - Советник I класса

Трудовой стаж:

· Менеджер по вопросам маркетинга и коммерции Компания "Daewoo Electronics" (1996-1997);

· Специалист, советник, региональный директор (страны Южного Кавказа и Центральной Азии) отдела экспорта Компания "River System Ltd." (1997-1999);

· Атташе, III секретарь Департамента международного экономического сотрудничества Министерство иностранных дел РК (1999-2001);

· Атташе-консул, III секретарь, II секретарь Посольство РК в Республике Польша (2001-2005);

· Советник, Начальник отдела международных организаций, отдела военно-политического сотрудничества Департамента по делам СНГ Министерство иностранных дел РК (2005-2007);

· Советник, советник-посланник Посольство РК в Республике Польша (2007-2013);

· Заместитель Председателя Комитета внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерство иностранных дел РК (2013-2015);

· Спикер Международного Клуба "Toastmaster International" (2015);

· Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Польша;

· Заместитель Министра иностранных дел Республики Казахстан (с 12.2019)

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