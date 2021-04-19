Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Назарбаев выразил соболезнования президенту Туркменистана в связи со смертью его отца

Фото: liter.kz 19 апреля 2021, 11:03

Первый Президент был шокирован новостью о смерти Мяликгулы Бердымухамедова.

Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования Президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову в связи со смертью его отца, передает zakon.kz.Президент был шокирован новостью о смерти Мяликгулы Бердымухамедова, отца президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, говорится на сайте Елбасы.

Потеря любимого человека - невосполнимая трагедия. Выражаю глубочайшие соболезнования вам и вашим близким. Я надеюсь, что яркий образ вашего отца, посвятившего свою жизнь благу народа Туркменистана, навсегда останется в сердцах тех, кто его знает, - говорится в телеграмме.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
"Я не самая красивая казашка" - стендап-комик Сауле Юсупова о себе, о юморе и стереотипах
Какие продукты нельзя употреблять натощак