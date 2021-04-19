Кыргызстан продолжит лечение иссык-кульским корнем

Никаких отравлений и побочных эффектов - министр.

В Кыргызстане не планируют отменять лечение больных корнавирусом ядовитым иссык-кульским корнем, сообщает zakon.kz.

Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

Министр продолжает утверждать, что результаты очень хорошие.

Никаких отравлений и побочных эффектов. Потому что дозу мы сами подбираем. И давайте не будем называть его иссык-кульским корнем, или уу коргошун. Международное название — аконит. Во всем мире его раньше применяли при онкологических заболеваниях, кожных, туберкулезе и других. Я вчера разговаривал со многими научными работниками России. Они тоже удивляются: "Во всем мире ищут лечение от COVID-19, а если вы получаете хорошие результаты, почему такой резонанс". Мы сейчас клинические испытания сделаем и доложим, — сказал Бейшеналиев.

На днях информация о применении в лечении COVID-19 иссык-кульского корня вызвала общественный резонанс.

Стоит отметить, что никаких научных исследований такого метода лечения не проводилось. Более того, иссык-кульский корень - очень ядовитое растение и смертельно опасное.

Изначально президент Кыргызстана Садыр Жапаров рассказал, что в его стране от COVID-19 лечат за 2-3 дня. Позднее министр здравоохранения признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом.

Главное, по словам Бейшеналиева, пить раствор необходимо горячим.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном использовании. У аконита нет антидота.

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