1738 общественных советов будут следить за исполнением обещаний Nur Otan в регионах

В состав вошли 11 388 активистов.

По всей стране с участием руководителей филиалов Nur Otan - акимов прошли заседания Бюро региональных политических советов партии, где были утверждены руководители и составы новых общественных советов по контролю за реализацией предвыборных обещаний в каждом регионе, городе и районе, сообщает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе Центрального аппарата, ранее по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева во всех регионах были приняты Дорожные карты по реализации 217 предвыборных программ Nur Otan, закреплены ответственные депутаты и исполнители. Предполагается достижение более 80 тысяч индикаторов, расписанных по годам и конкретным мероприятиям.

С учетом поставленных Лидером партии задач для системного контроля за конкретными направлениями предвыборных программ на региональном и территориальном уровнях создано 1 738 общественных советов.

В состав вошли 11 388 активистов, в том числе депутаты маслихатов, представители партийного кадрового резерва, пользующиеся в регионе авторитетом и знающие проблемы на местах граждане, общественники, эксперты и др.

В партии обещают, что работа новых советов будет выстраиваться в публичном формате с учетом общественного мнения, а также на базе анализа обращений граждан в общественные приемные партии по всей стране.

Напомним, что ранее решением Бюро Политического совета вместо упраздненного института партийных кураторов было создано 14 республиканских общественных советов по контролю за реализацией конкретных направлений предвыборной программы Nur Otan.

На прошлой неделе также было объявлено о создании Корпуса из 600 молодых депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней. Молодые нуротановцы намерены объединить свои усилия по поддержке молодежи и отстаивать ее интересы в законотворческом процессе.

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