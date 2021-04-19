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На юге Казахстана похолодает до 3 градусов

Фото: pixabay.com 19 апреля 2021, 11:53

Ожидаются снег и дождь.

Синоптики представили прогноз погоды на на 20-22 апреля, сообщает zakon.kz.

Холодный антициклон из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан. И теперь уже в южных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также местами заморозки до 3 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".

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