На юге Казахстана похолодает до 3 градусов

Приложение zakon.kz
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Ожидаются снег и дождь.
Синоптики представили прогноз погоды на на 20-22 апреля, сообщает zakon.kz.
Холодный антициклон из районов Скандинавского полуострова, вызвавший переход дождя в снег и понижение температуры воздуха на северной половине страны, продолжит смещаться через Казахстан. И теперь уже в южных регионах ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также местами заморозки до 3 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".
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