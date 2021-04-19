Было украдено 66 фонарей.

Похитители фонарей с аллеи Триатлон парка в Нур-Султане попали на видео, сообщает zakon.kz.

Было украдено 66 фонарей

Как установили полицейские, в течение двух месяцев два водителя и монтер ТОО, занимающийся содержанием уличного и паркового освещения, в Триатлон парке похитили 66 фонарей.

В ночное время работники заезжали на территорию парка и, взобравшись на 2-х метровые опоры, откручивали болты и похищали светильники. При проверке технического состояния фонарей парка обнаружено отсутствие с металлических опор светильников, - сообщили в пресс-службе ДП столицы.

Сумма причиненного ущерба государству составила около 8 млн тенге.

Интерес оперативников вызвала служебная автомашина, регулярно заезжавшая в ночное время в район парка, после чего установлен путь следования транспорта. Задержаны трое работников ТОО в возрасте 32-х, 49-ти и 50-ти лет.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В рамках уголовного дела вещественные доказательства частично были изъяты у скупщика.

Департамент полиции предупреждает граждан, что приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, влечет за собой уголовную ответственность, предусмотренную статьей 196 УК РК.

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