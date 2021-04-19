В Казахстане не хватает дорожных знаков - МВД

Каждое третье ДТП в стране связано с пешеходами.

Свыше 23 тыс. дорожных знаков и другой пешеходной инфраструктуры необходимо установить на дорогах страны для безопасности дорожного движения, сообщил на брифинге заместитель председателя Комитета административной полиции МВД РК Серик Тусупов, передает корреспондент zakon.kz.

Как показывает анализ, в настоящее время смертность на дорогах зависит от динамики трех основных видов ДТП это наезды на пешеходов, опрокидывания и встречные столкновения автомобилей. Смертность в этих видах ДТП составляет 56% от всех погибших в ДТП. В тоже время каждое пятое ДТП происходит из-за превышение скорости в населенном пункте – 515 ДТП или 20%, 44 погибших и 681 раненных. Каждое шестое – нарушение правил маневрирования 456 ДТП или 17%, 33 погибших и 673 раненых. Каждое восьмое – превышение скорости вне населенного пункта – 339 ДТП или 13%, 82 погибших и 575 раненых, — объяснил Серик Тусупов.

По его словам, остро стоит вопрос с безопасностью пешеходов, так как каждое третье ДТП в стране, каждый третий погибший и раненый приходится на их долю.

В то же время, согласно данным министерства, есть проблемы и с дисциплиной пешеходов – в 2020 году выявлено больше 200 тыс. нарушений с их стороны, с начала года – 66,7 тыс.

Как показывает мировой, опыт надлежащую безопасность пешеходов может обеспечить только наличие развитой пешеходной инфраструктуры. В этом году подразделениями дорожной инспекции проведено порядка 8 тыс. обследований автодорог с охватом порядка 168 тыс. км. Проведено 4 877 обследований улично-дорожной сети населенных пунктов, в ходе которых выявлено 8 445 недостатков в содержании автодорог отрицательно влияющих на безопасность дорожного движения. В ходе обследований установлено, что на дорогах страны дополнительно необходимо установить: свыше 23 тыс. дорожных знаков, потребность в стране в светофорных объектах составляет 1 141 ед., 767 дополнительных регулируемых пешеходных переходов, а 8 тыс. км улично-дорожной сети требуют установки искусственного освещения, — сообщил Тусупов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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