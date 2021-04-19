Полицейские вынесли на руках четверых детей из горящей квартиры в Атырауской области

Никому медицинская помощь не понадобилась.

Сотрудники полиции предотвратили пожар и вынесли на руках детей из многоквартирного дома в Атырауской области, сообщил на брифинге официальный представитель МВД Нурдильда Ораз, передает корреспондент zakon.kz.

Полицейские Атырауской области предотвратили пожар в одном из многоквартирных домов в Кульсары. Сообщение о пожаре в отделение районной полиции поступило в начале пятого утра. На место происшествия выехали сотрудники патрульной службы. На момент прибытия полицейских дом уже наполнился густым дымом, поэтому сотрудники не стали дожидаться прибытия пожарных и начали эвакуировать жильцов, — сообщил Ораз.

По его словам, из-за короткого замыкания проводки под натяжным потолком в одной из квартир началось задымление, сам натяжной потолок тлел и наполнял воздух ядовитыми продуктами горения.

Небольшой сквозняк мог разжечь огонь мгновенно и сразу на большой площади. Четверо полицейских по очереди выбегали на улицу, чтобы глотнуть свежий воздух и снова заходили в подъезд. Они на руках вынесли новорожденного ребенка и трех детей в возрасте 4, 5 и 6 лет, а также помогли выйти из дома пожилым. Затем несколько раз осмотрели все квартиры, пока не убедились, что никого в них не осталось. Врачи осмотрели эвакуированных, никому из них медицинская помощь не понадобилась. После пожарные ликвидировали очаг возгорания, — добавил на брифинге Ораз.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!