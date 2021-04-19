Двигающаяся по дороге глыба льда удивила жителей Костанайской области

Высота глыбы до 5 метров.

Ледяная глыба перекрыла трассу в Костанайской области из-за сильного ветра, передает zakon.kz.

Alau.kz сообщает, что в редакцию прислали видео, где видно, как глыба двигается на трассе из-за ветра.

Я такого не видел никогда, - говорит мужчина за кадром.

В управлении пассажирского транспорта сообщили, что с 18 апреля трасса в Сарыкольском районе закрыта для движения. Ледяная глыба закрыла дорогу примерно на 500 метров. Высота глыбы до 5 метров.

На 8.00 утра 19 апреля нам оставалось пройти 50 метров льда. Это природное явление. Это все произошло из-за сильного ветра, - сказал руководитель управления пассажирского транспорта Олжас Нургалеив.

В видео есть ненормативная лексика.

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