Какие формы налоговой отчетности нужно представить до 20 апреля

Так, до 20 апреля налогоплательщики должны представить только заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00.

В Департаменте государственных доходов по г.Алматы напомнили, что 20 апреля истекает срок предоставления ряда документов по отчетности, передает zakon.kz.

Так, необходимо представить форму 101.02 расчет сумм авансовых платежей по КПН (корпоративный подоходный налог) после сдачи декларации за 2-4 квартал 2021 года.

Согласно правилам, при заполнении расчетов до и после сдачи декларации не допускаются исправления, подчистки и помарки.

При отсутствии показателей соответствующие ячейки не заполняются.

При этом отрицательные значения сумм обозначаются знаком "–" в первой левой ячейке соответствующей строки.

При составлении расчетов до и после сдачи декларации:

на бумажном носителе – расчеты заполняются шариковой или перьевой ручкой, черными или синими чернилами, заглавными печатными символами или с использованием печатающего устройства;

в электронной форме – заполняются в соответствии со статьей 208 Налогового кодекса.

Расчеты до и после сдачи декларации составляются, подписываются, заверяются (печатью в установленных законодательством РК случаях либо электронной цифровой подписью) налогоплательщиком (налоговым агентом) на бумажном или электронном носителях на казахском или русском языках.

При представлении расчетов до и после сдачи декларации:

в явочном порядке на бумажном носителе – составляются в двух экземплярах, один экземпляр возвращается налогоплательщику (налоговому агенту) с отметкой фамилии, имени и отчества и подписью работника органа государственных доходов, принявшего декларацию и оттиском печати (штампа); по почте заказным письмом с уведомлением на бумажномносителе – налогоплательщик (налоговый агент) получает уведомление почтовой или иной организации связи; в электронной форме, допускающем компьютерную обработку информации – налогоплательщик (налоговый агент) получает уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности системой приема налоговой отчетности органов государственных доходов.

Кроме того, до 20 апреля налогоплательщики должны представить только заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов по форме 328.00. С 1 января 2021 года такое заявление является налоговой декларацией.

Согласно Налоговому кодексу, налог на добавленную стоимость по импортированным товарам уплачивается по месту нахождения (жительства) налогоплательщиков не позднее 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

В случае изменения в сторону увеличения цены импортированных товаров в соответствии с пунктом 8 статьи 444 настоящего Кодекса, налог на добавленную стоимость по импортированным товарам уплачивается не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, в котором участники договора (контракта) изменили цену импортированных товаров.

Также истекает срок уплаты Декларации по акцизу (форма 400.00) и "Расчет акциза за структурное подразделение или объекты, связанные с налогообложением " (форма 421.00).

Согласно НК, уплата по данным формам осуществляется не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным периодом

Также необходимо оплатить суммы косвенных налогов по импортированным товарам в рамках ЕАЭС.

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