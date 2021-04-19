Жители Павлодарской области творчески подошли к субботнику

Субботник состоялся в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке.

Масштабные субботники в городах и селах Павлодарской области прошли 17 апреля. На уборку улиц и дворов, с соблюдением всех санэпидтребований, вышли 58 тысяч человек. Результат общей работы, которая сопровождалась стихами и песнями, впечатляет: за несколько часов в регионе избавились от 22 тысяч тонн мусора.

Наряду с представителями сотен коллективов и неравнодушными жителями региона в уборке и посадке деревьев участвовал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков. Он сообщил, что, помимо очистки и озеленения, в регионе в рамках месячника благоустройства моют автобусные остановки, приводят в порядок опоры уличного освещения, ограждения в общественных местах, ремонтируют другие элементы инфраструктуры, а также делают ямочный ремонт дорог.

Жители нашей области очень трудолюбивы. Уверен, вместе мы сможем навести чистоту в общем доме. Надеюсь, к этому важному делу подключатся все, и мы сможем не только добиться чистоты и порядка, но и сохранить их, - отметил Абылкаир Скаков.

Всего за один день в населенных пунктах Павлодарской области высадили 6,5 тысячи деревьев и кустарников, очистили 87 гектаров внутридомовых территорий и подготовили 11,5 тысячи квадратных метров площадей для посадки цветников и клумб. Стоит отметить, что власти региона строят большие планы по озеленению региона: если раньше в только в Павлодаре высаживали до 800 деревьев в год, то в 2021 году здесь планируется посадить более 20 тысяч саженцев.

Отметим, что субботник состоялся в рамках месячника по благоустройству и санитарной очистке, объявленного в области 10 апреля. Общими усилиями за неделю на полигоны вывезли более 33 тысяч тонн отходов.

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