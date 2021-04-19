Ограждения в Атырауской области на границе с Россией убрали после протеста сельчан

Сейчас рассмотрена возможность доступа к реке для водопоя скота и полива урожая, сказал аким.

Пограничное ограждение в селе Коптогай в Атырауской области демонтировано. Жителям села вернули доступ к реке Кигач, передает zakon.kz.

Аким Курмангазинского района Марат Мурзиев сообщил, что установленные вдоль реки Кигач пограничные знаки, накануне вызвавшие протест местных жителей, сейчас убраны.

13 и 16 апреля с местным населением велась разъяснительная работа. Сейчас рассмотрена возможность доступа к реке для водопоя скота и полива урожая. Для этого нет препятствий, - сказал аким.

Ранее сообщалось, что на границе Казахстана и России в селе Коптогай ведутся работы по установке пограничных ограждений. Жители села выразили недовольство происходящим. Они говорили, что новая граница установлена рядом с рекой, откуда они брали воду.

И как нам теперь быть, где брать питьевую воду, скотину чем поить будем? Если коровы перейдут на ту сторону, это будет нарушением границы что ли? – говорил один из местных жителей.

На ситуацию отреагировали в погранслужбе КНБ. Там объяснили, что ограждения, которые были установлены в мае 2013 года между двумя приграничными метками заходят на территорию РФ на 10-70 метров. В связи с этим инженерные работы проводились в селе Коптогай.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!