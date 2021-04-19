Студенты IT-специальностей двух вузов Казахстана учатся на реальном примере Halyk Bank

Одной из важнейших составляющих высшего образования является практический опыт - Ибрашев.

Не секрет, что обучение в университете должно подготовить будущего специалиста к реальным условиям, с которыми он столкнется на рабочем месте в будущем. Для сокращения дистанции между вузом и банком, в начале года Halyk Bank запустил проект Halyk Academy, направленный на приближение программ обучения и студентов к задачам банка, в том числе к задачам, которые есть в Halyk Bank, передает zakon.kz.

Так, в минувшую пятницу в Казахстанско-Британском техническом университете состоялось официальное открытие Halyk Academy – лаборатории и зоны коворкинга со стильным дизайном и новейшим техническим оснащением. Таким образом, Halyk Bank совместно с КБТУ запустили инициативу, в соответствии с которой на базе вуза будут готовиться квалифицированные специалисты для крупнейшего Банка страны.

На базе Академии будет предоставлен доступ к языкам программирования и технологиям через облачную платформу "Azure" от корпорации Microsoft. Облачная лаборатория позволит преподавателям и студентам университета проводить любые практические занятия и лабораторные работы в IT-дисциплинах, разрабатывать IT-проекты, вести курсы или профессиональное обучение, проводить хакатоны и демо дни любого масштаба в безопасной среде высокотехнологичной облачной платформы.

"Нам, как одному из ведущих банков страны, необходимы хорошо обученные, подготовленные, высококвалифицированные люди, которые, оканчивая вузы легко вольются в производственно-технологический процесс. Halyk Bank смотрит в будущее, поэтому активно развивает проект Halyk Academy. Мы уверены, что вклад в развитие материально-технической базы, подготовку и образование студентов таких вузов как КБТУ и МУИТ, на выходе позволит получить грамотных специалистов, имеющих практические навыки работы с передовыми банковскими технологиями. Это долговременный проект, который интересен и Банку, и вузам, ну и в первую очередь, самим студентам, которые получают уникальную возможность реализовать свои идеи и инновации в реальные стартапы, а возможно и в более масштабные IT-проекты для банковской индустрии", - сказал первый заместитель председателя Halyk Bank Антон Мусин.

Одной из важнейших составляющих высшего образования является практический опыт, получаемый студентами в лабораториях университета и на стажировках в компаниях. Halyk Academy послужит хорошим примером интеграции образования и бизнеса. Учебная лаборатория и коворкинг призваны прививать студентам необходимые практические навыки и знакомить их с технологическим стэком банка. Это позволит студентам быстрее интегрироваться в рабочую среду и уже на стадии обучения ознакомиться со всеми необходимыми технологиями, а также определяться с дальнейшей стажировкой и трудоустройством. Так должны выглядеть современные лаборатории. Возникшая некоторое время назад идея создания Halyk Academy сейчас становится реальностью. Как и большинство других IT- проектов, эта идея уходит корнями в традиции нашего технического Альма матер. Мы в начале пути долгосрочного сотрудничества и я уверен, что развитие данной Академии будет иметь высокие перспективы, - прокомментировал ректор КБТУ Кенжебек Ибрашев.

Представитель Microsoft, руководитель по работе с сектором образования в Казахстане и странах СНГ Нурлан Жаныбек добавил, что во взаимодействии с системой высшей образования важно сотрудничество между вузами, работодателями и производителями технологических решений.

Учитывая индустриальные компетенции каждого участника проекта, данная модель взаимодействия предоставляет на выходе востребованных, конкурентоспособных и сертифицированных ИТ-специалистов для Банка и рынка, готовых к вызовам цифровой трансформации экономики. Благодаря совместным усилиям Halyk Bank, университета КБТУ, и Microsoft нам удалось запустить такой уникальный и перспективный проект, который поможет каждому студенту ВУЗа, и Банку достигать большего. – сообщил Нурлан Жаныбек.

Прошедшие через Halyk Academy студенты получат прямую возможность пройти стажировку в Halyk Bank и, возможно, стать одним из сотрудников этого банка.

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