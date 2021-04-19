Что не так с состязательностью сторон в судах Казахстана

В Казахстане состязательность сторон в суде прописана в документах.

В конце февраля на заседании Нацсовета общественного доверия Касым-Жомарт Токаев поручил уравнять адвокатов и прокуроров в судебном процессе. По его словам, в стране нужно повышать состязательность сторон. Почему в Казахстане у адвоката меньше прав, чем и прокурора и чем это грозит рядовому казахстанцу, попавшему под суд, рассказывает zakon.kz.

В Казахстане состязательность сторон в суде прописана в документах, но по факту это не так, у прокурора больше полномочий, чем у адвоката. Так считает адвокат Таир Назханов. Он объяснил, почему.

По словам Назханова, на стадии досудебного расследования адвокат может знакомиться с результатами экспертизы, заявлять ходатайство о признании недопустимыми ряда доказательств и др. Но у него нет права знать о всех материалах дела. Полностью готовое уголовное дело он увидит после окончания расследования.

Причем тут прокурор? При том, что собранные в пользу подзащитного доказательства адвокат обязан предоставить следователю для приобщения к делу. В свою очередь, так как прокурор осуществляет надзор за делом, следователь обязан согласовывать с ним все важные процессуальные документы. В результате, у гособвинителя больше информации о деле, чем у адвоката, эти знания он может применять в суде и выиграть дело.

Есть еще одна проблема. У адвокатов меньше возможностей для собирания доказательств.

Допустим, если у адвоката в США есть возможность привлекать к сбору доказательств детективов, то у нас института детективов как такового нет. Они вне закона, хотя они были бы очень полезны в нашей работе, не только на стороне подозреваемого, но и на стороне потерпевшего. На стороне прокуратуры целая армия оперативных подразделений: КНБ, МВД, финмониторинг, Антикор. А у адвоката есть только адвокатский запрос, на который у нас периодически не хотят отвечать ни госорганы, ни частные лица, - объясняет Назханов.

Чем грозит неравность сторон в суде?

Досудебное расследование завершено. Следователь направляет дело вместе с обвинительным актом прокурору. Тот утверждает документ и дело передается в суд.

Поскольку в самом уголовном деле есть только сторона следствия и нет стороны защиты, у судьи формируется определенное мнение о подсудимом.

Обычно прокуроры приходят (в суд – ред.) неподготовленными, потому что за них это делает, к сожалению, судья. У нас судья – это "прокурор в мантии". Вообще сторона обвинения у нас еще и судья. На некоторых заседаниях мы не с прокурором спорим, мы с судьей спорим по большому счету, - говорит адвокат Таир Назханов.

Из этого вытекает еще одна проблема: обвинительный уклон. Если человек попадает на скамью подсудимых, то с большой долей вероятности его могут признать виновным. Оправдательных приговоров у нас крайне мало.

Признает ли проблему Верховный суд?

В Верховном суде признают проблему и пытаются его решить. Чтобы уравнять в правах прокурора и адвоката там предлагают сделать так, чтобы в суд поступали только акты защиты и обвинения. Таким образом, само дело будет формироваться уже в суде.

Верховным Судом с целью добиться реальной, а не декларативной состязательности на судебном процессе инициирован законопроект о представлении в суд обвинительного акта и акта защиты, а не всего дела сразу. И пусть прокурор и адвокат дают суду доводы по "чайной ложке". Каждое из них очно и непосредственно исследуется и оценивается судом с участием сторон. Это и есть состязательный процесс, - говорится в ответе на запрос редакции.

В ВС также признают и то, что суды подвержены обвинительному уклону. Виной этому составленное следователем и утвержденное прокурором уголовное дело. Читая такое дело, в любого человека, в том числе судью вкрадывается дух обвинения. На уровне подсознания человек уже убежден: обвиняемый – преступник и он должен быть наказан. А на доводы защиты смотрит через призму сложившейся у него парадигмы, считают в Верховном суде.

Что о состязательности сторон думают в Генеральной прокуратуре

В надзорном органе считают, что в Казахстане обеспечивается равноправие и состязательность сторон.

Согласно ст. 23 УПК уголовное судопроизводство осуществляется на основе принципа состязательности и равноправия сторон обвинения и защиты. Стороны, участвующие в уголовном процессе, равноправны, то есть наделены равными возможностями отстаивать свою позицию, - считают в Генпрокуратуре.

Что о состязательности сторон думают в Министерстве юстиции

В Министерстве юстиции тоже считают, что в судах республики обеспечивается состязательность сторон. Это, в конце концов, прописано в законодательных актах.

Тем не менее, в ведомстве напомнили, что для того, чтобы прокурор и адвокат были еще более равны в суде, сейчас парламент хочет внести изменения в законопроект по вопросам адвокатской деятельности, предусматривающий поправки, направленные на обеспечение состязательности и равноправия сторон в уголовного процесса.

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