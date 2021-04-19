В Нур-Султане похолодает до 9 градусов 

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Прогноз погоды на 20 апреля.
Синоптики предоставили прогноз погоды на 20 апреля, сообщает zakon.kz.
Северная половина Казахстана будет находиться под влиянием антициклона, с чем ожидается погода без осадков. Остальная территория республики будет под влиянием поля пониженного давления, ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег), на юге и юго-востоке – сильные осадки. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, шквал, гололед, на востоке – низовая метель, на западе и юге – гроза, на юге возможен град, - сообщили в РГП "Казгидромет".В Нур-Султане
Малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -7-9°С, днем 0, +2°С.В Алматы
Переменная облачность, во второй половине дня дождь, гроза. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°С, днем +21+23°С.В Шымкенте
Переменная облачность, днем дождь, гроза, возможен град. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +13+15°С, днем +20+22°С.
В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, шквал, град, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Восточно-Казахстанской области местами – низовая метель.
В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях ожидается туман, в Костанайской области местами – усиление ветра 15-20 м/с.
В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Алматинской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
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