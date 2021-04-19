Tesla на автопилоте "убила" двоих людей

Автопилот стал объектом повышенного внимания в последние месяцы после серии аварий с участием автомобилей Tesla.

Смертельное ДТП произошло в американском штате Техас. Автомобиль Tesla, предположительно на автопилоте, врезалась в дерево. Двое пассажиров скончались на месте. Об этом пишет Wall Street Journal, передает zakon.kz.

Один из погибших сидел на переднем пассажирском месте, второй - на заднем. Автомобиль ехал на большой скорости и врезался в дерево около 23:25 часов по местному времени.

Предварительное расследование установило, что за рулем машины никого не было. Расследование еще не завершено, но мы уверены почти на 99,9%, - сообщил журналистам окружной констебль Харрис Марк Герман.

По словам констебля, спасателям понадобилось около четырех часов и примерно 121 тысяча литров воды, чтобы потушить пожар.

Власти еще не выяснили, сработала ли подушка безопасности переднего пассажира, и была ли включена усовершенствованная система помощи водителю в момент аварии.

В компании пока не ответили на запросы журналистов издания.

Автопилот стал объектом повышенного внимания в последние месяцы после серии аварий с участием автомобилей Tesla. Национальное управление безопасностью движения на трассах США запустила более двух десятков расследований.

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