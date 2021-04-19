Приложение zakon.kz

Добавьте zakon.kz в ваш телефон

Семей расширит свои границы за счет присоединения трех сел

Фото: vlast.kz 19 апреля 2021, 15:55

Документ об этом будет утвержден в начале мая.

Акимат Семея совместно с маслихатом города подготовили проект постановления/решения "Об установлении границ (черт) населенных пунктов города Семей", передает zakon.kz.

Границы города расширятся за счет присоединения трех населенных пунктов:

  • села Алгабас Алгабасского сельского округа, общей площадью 22 853,1 га;
  • села Абралы Абралинского сельского округа, общей площадью13 511,5 га;
  • села Кайнар Караоленского сельского округа, общей площадью23 017,27 га.

ГУ "Отдел земельных отношений города Семей Восточно-Казахстанской области" внесет необходимые изменения в земельно-учетную документацию после утверждения документа. Проект размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 мая.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Написать комментарий
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ
Сколько налогов незаметно платят казахстанцы каждый день
110 место занимает Казахстан в мировом рейтинге по COVID-19