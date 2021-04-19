Приложение Ashyq внедрили в Талдыкоргане

Заявки на участие для всех новых участников подаются через сайт infokazakhstan.kz.

Приложение для отслеживания эпидситуации и контроля за коронавирусной инфекцией внедрили в Талдыкоргане.

За сутки поступило почти 20 заявок от предпринимателей города, с просьбой установить новшества, которое позволит владельцам определить статус посетителей заведения с помощью QR-кода. А еа сегодняшний день количество заявок составило более 50.

Необходимо отметить, что сегодня одно из заведений Талдыкоргана присоединился к проекту "Ashyq" и получил QR-код.

Заявки на участие для всех новых участников подаются через сайт infokazakhstan.kz за исключением кинотеатров, объектов общественного питания, организаций дополнительного образования, которые подают заявку через отраслевую ассоциацию QR-код присваивается только субъектам бизнеса. После проверки на соответствие требованиям проекта (ОКЭД), в личном кабинете появится код, который даст возможность обучиться и работать в тестовом режиме одну неделю.

Посетителям же необходимо скачать мобильное приложение "Ashyq" в App Store и Play Market на свой телефон, авторизоваться по номеру телефона, ввести ИИН и просканировать QR-код заведения для регистрации своего посещения. Также при выходе необходимо просканировать QR-код, чтобы зафиксировать свой выход.

В случае отсутствия смартфона у посетителя либо возникновения сложностей при скачивании данного мобильного приложения, ответственному лицу-сотруднику заведения дается роль в приложении, с помощью которой он сможет зафиксировать вход посетителя посредством введения его ИИН.

При этом сам бизнес видит только статус клиента: зеленый, синий, желтый или красный. Больше никаких данных о человеке он не видит.

"Красный" статус обозначает ограничение передвижения, соблюдение строгого режима домашней изоляции для лиц, находящихся на амбулаторном наблюдении. "Желтый" – частичное ограничение передвижения – пользователь обозначен в базе данных ПЦР как контактный: разрешены посещения продуктовых и хозяйственных магазинов, аптек не далее 500 метров от места, где пациент соблюдает режим домашней изоляции. "Синий" – для данного статуса нет ограничений в передвижении, кроме мест, где ПЦР является обязательным. "Зеленый" статус обозначает, что ограничений в передвижении нет и данный пользователь обозначен в базе данных как прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом на COVID-19.

В настоящее время в Палате предпринимателей Алматинской области ведется работа с бизнес-сообществом и формируются списки желающих участвовать в проекте.

По всем вопросам касательно приложения "Ashyq" можно обратиться в РПП "Атамекен" по телефонам 87051900000 и 87015872159.

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