Астанчанка без ног покорила Эверест 

Экспедиция заняла 10 дней.

Жительница Нур-Султана Мария Ауезова стала первой девушкой без ног, покорившей Эверест. Астанчанке удалось забраться на высоту 5 643 метра и исполнить мечту. Своими эмоциями девушка поделилась с корреспондентом zakon.kz.

Как рассказала Мария, экспедиция заняла 10 дней, а готовилась она к ней 1,5 года.

Подготовка к восхождению на Эверест заняла 1,5 года. Мне помогал мой наставник-тренер Вадим Цхе. Мы много и усердно тренировались, мне даже пришлось похудеть на 70 килограмм. В целом экспедиция длилась 10 дней, каждый день мы поднимались в среднем на 300 метров, - сообщила Мария Ауезова.

Она отметила, что путь был сложным, но это ни на минуту ее не остановило, все потому, что была лишь одна цель - покорить Эверест.

Там, где можно было проехать на коляске, мы проезжали. Где можно было пройти самой - я сама прыгала, там, где совсем невозможно было ехать или идти - мне помогали. Также были некоторые сложности во время подъема, связанные с горной болезнью, не хватало воздуха. Высота довольно-таки серьезная, но в целом, благодаря профессионализму моего тренера все закончилось благополучно, - уточнила девушка.

Сейчас Марию переполняют эмоции и гордость за себя. Это было слышно в телефонном разговоре.

Когда я поднялась, ощущения были просто невероятные. Вся боль, которая была со мной на протяжении экспедиции, моментально забылась. Я просто не могу описать словами мои ощущения и эмоции, - отметила она.

На достигнутом девушка не планирует останавливаться. В будущем она планирует покорить пик Хан-Тенгри, но уже самостоятельно, если получит долгожданные протезы.

Я хочу подняться на пик Хан-Тенгри. Хотелось бы попробовать встать на протезы и пройти весь путь самостоятельно, но проблема в том, что я никак не могу их получить от местных властей. А я хочу достигать новых вершин, и это могут быть не горы, вдруг завтра я захочу переплыть океан, - рассказала альпинистка.

Обеих ног Мария лишилась около шести лет назад. Из-за сосудистой болезни их пришлось ампутировать выше колен. Справиться с новыми обстоятельствами и продолжить жить ей помог муж и тренер по физической подготовке, который и предложил девушке покорять горы. В ее копилке уже три вершины Борового.

Нельзя себя жалеть! Нужно мечтать, но не просто, а чтобы эта мечта становилась целью. Не нужно ждать чьей-то помощи, действуйте. Все возможно в этом мире, руки опускать нельзя, - обратилась к читателям первая девушка без ног, покорившая Эверест.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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