Совершен первый полет вертолета на Марсе

Полет прошел успешно.

Вертолет-дрон Ingenuity ("Изобретательность"), прибывший на Марс вместе с марсоходом Perseverance ("Настойчивость"), совершил первый испытательный полет, сообщает zakon.kz.

По данным BBC, высота первого полета, который продлился около 20 секунд, составила около трех метров.

Ingenuity совершил свой первый полет - первый полет летательного аппарата с силовой установкой на другой планете, - отмечено в опубликованном сообщении NASA в Twitter.

Во время полета марсоход Perseverance ретранслировал на Землю снимки и данные, полученные вертолетом-дроном. В ходе последующих полетов вертолет планируют поднять до пяти метров, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что работа Ingenuity рассчитана на 31 день.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности, - отмечено в публикации.

Как отмечает РИА Новости, первый испытательный полет Ingenuity на Марсе несколько раз откладывался.

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