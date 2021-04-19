Более 200 больных коронавирусом выявили через Ashyq за неделю

Приложение уже скачали 235 тыс. пользователей.

С 26 апреля приложение "Ashyq" будет работать во всех регионах Казахстана. Об этом сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов, передает корреспондент zakon.kz.

В настоящее время приложение работает в пилотном режиме в некоторых регионах.

Наша цель создать безопасную среду в объектах бизнеса для того, чтобы граждане могли проявлять ту же активность, как и раньше, находясь в зеленой зоне, если они не заражены и у них есть отрицательный ПЦР-тест. Соответственно, они могли бы посещать объекты, зная, что там безопасно. Создание таких условий позволит предпринимателям проводить дальше свою деятельность, ну и гражданам не терять свою активность. По поручению правительства уже с 26 апреля мы планируем внедрить "Ashyq" по всем регионам. К этому времени все необходимые меры будут приняты, - сказал Асет Турысов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, приложение уже скачали 235 тыс. пользователей.

Участниками пилота являются 619 объектов предпринимательства и организаций. Это фитнес-клубы, йога-центры, спа-центры, бассейны, компьютерные клубы. За последнюю неделю было выявлено порядка 213 инфицированных человек. В целом, за весь проект было выявлено порядка 560 так называемых инфицированных граждан, - сообщил он.

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Напомним, "красный" статус присваивается, если человек сдал ПЦР-тест на коронавирус и получил положительный результат. Обладателям этого статуса предписано соблюдать строгий режим домашней изоляции.

"Желтый" присваивают контактным лицам. Им разрешено выходить за продуктами или в аптеку возле дома, но запрещено посещать иные общественные места.

"Синий" будет означать свободное перемещение везде, кроме тех мест, где обязателен ПЦР-тест (например, в аэропорту).

"Зеленый" - знак полной свободы передвижения.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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