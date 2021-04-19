Имя известного татарского поэта присвоят улице в Нур-Султане

Об этом стало известно во время встречи Токаева с Миннихановым.

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым, находящимся в Казахстане с рабочим визитом, сообщает zakon.kz.

Как сообщается на сайте Акорды, глава государства отметил, что сотрудничество с Татарстаном занимает важное место во всем комплексе взаимодействия с нашим основным партнером – Российской Федерацией.

Президент Казахстана высоко оценил итоги недавней поездки Рустама Минниханова в Карагандинскую область, в ходе которой было запущено строительство завода по производству шин в городе Сарани.

Мы возлагаем очень большие надежды на это предприятие. Благодарны вам за то, что большая группа казахстанцев уже выехала на учебу в Татарстан. Я полагаю, что это уже конкретный проект, который будет иметь продолжение. Есть и другие проекты, связанные с присутствием на нашем рынке не только "Татнефти", но и "КАМАЗа", – отметил глава государства.

Касым-Жомарт Токаев выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении культурно-гуманитарных контактов.

Мы очень хорошо знаем и уважаем татарскую культуру. Она популярна в Казахстане. Надеемся, что в самое ближайшее время, как только закончится пандемия, мы сможем договориться о том, чтобы провести дни культуры и искусства Татарстана в Казахстане. Мы сделаем все возможное, чтобы это мероприятие достигло успеха, – заявил Президент Казахстана.

Глава государства проинформировал Рустама Минниханова о решении присвоить одной из улиц города Нур-Султана имя выдающегося представителя татарского народа, известного поэта Габдуллы Тукая. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, это событие станет одним из ярких символов сотрудничества между нашими народами.

В свою очередь Президент Татарстана выразил благодарность за очередную возможность посетить нашу страну.

В рамках российско-казахстанских отношений Татарстан активно продвигает много проектов. Заложена очень солидная база. Наш Первый Президент Минтимер Шарипович Шаймиев передал вам привет. Его контакты с Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Абишевичем заложили очень хорошую основу для нашего взаимодействия, – сказал Рустам Минниханов.

В ходе беседы собеседники рассмотрели меры по дальнейшему укреплению торгово-экономической, промышленной, энергетической кооперации между Казахстаном и Татарстаном, а также совместные усилия по противодействию пандемии коронавируса.

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