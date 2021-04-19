Найдена еще одна уязвимость WhatsApp: "розовая" тема оформления

Это уловка мошенников

Еще одна неделя - еще одна уязвимость. Так называемое новое официальное розовое оформление в WhatsApp оказалось фальшивкой, с его помощью мошенники взламывают аккаунты пользователей, передает zakon.kz.

По информации phonearena, на этот раз фейк от мошенников маскируется под официальное обновление, которое вы должны нажать, чтобы переключить тему на розовый с почтенного зеленого цвета, а также добавить несколько других обещанных функций.

Однако вместо обещаний ничего не подозревающий пользователь, который перешел или щелкнул фальшивую ссылку обновления, может стать свидетелем взлома своей учетной записи. Это новое мошенническое обновление может лишить пользователя доступа к учетной записи WhatsApp и взломать его, пока вы находитесь вдали от него.

Как реагировать, если вы получили вирусное сообщение об обновлении розовой темы WhatsApp

Если вы сознательно нажали ссылку на обновление розовой темы WhatsApp или не помните, но потеряли доступ или подозреваете, что с вашей учетной записью WhatsApp может происходить что-то странное, пользователю нужно удалить розовый WhatsApp немедленно, отключить от аккаунта все устройства, очистить кэш браузера, проверить разрешения для всех приложений. Если обнаружится какое-то подозрительное разрешение, нужно отозвать его.

Ранен WhatsApp уличили в ненадежном хранении данных пользователей.

Журналист Deutsche Welle Джордан Уилдон обнаружил утечку данных в мессенджере WhatsApp. В своём микроблоге в Twitter он рассказал, что при помощи поисковика Google пользователи могу находить ссылки, позволяющие им вступать в приватные чаты.

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