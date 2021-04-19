Какой диагноз ставят умершим от COVID-19 в Алматы

Обнародованы интересные данные.

С начала года по 10 апреля в Городское патологоанатомическое бюро Алматы из стационаров города поступило 316 умерших от коронавируса, в том числе 38 с неподтвержденным методом ПЦР наличием COVID-19. С какими диагнозами умирали заболевшие коронавирусом, узнал zakon.kz.

По информации УОЗ, в нозологической структуре среди умерших от хронических заболеваний с сопутствующей подтвержденной ПЦР коронавирусной инфекцией (132 случая) на первом месте – болезни системы кровообращения (64%), на втором – новообразования – 10%, на третьем месте – болезни органов пищеварения, их доля составляет 6%, на четвертом месте (5%) - болезни органов дыхания, на пятом месте (4%) болезни нервной и эндокринной системы, далее в равном соотношени болезни мочеполовой системы, другие инфекционные заболевания и прочие.

В нозологической структуре умерших от хронических заболеваний с сопутствующей КВИ ПЦР неподтвержденных (27) основную долю (78 %) занимают болезни системы кровообращения, на втором месте (11%) болезни органов дыхания, на третьем месте (7%) новообразования, и на четвертом (4%) - эндокринные заболевания. В данной категории диагноз так же подтвержден в 2 случаях на аутопсии.

В случаях не проведения патологоанатомического вскрытия, диагноз, приведший к смерти пациента, вносится в информационные системы, на основании медицинской документации. При этом лечащий врач выставляет диагноз с учетом жалоб пациента, анамнеза, клинических симптомов, проведенных лабораторных и инструментальных исследований, - заключили в УОЗ.

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