Он рассказал о достоинствах российских женщин и заявил, что предпочитает матриархат.

Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал Россию женской страной, передает zakon.kz.

Как сообщает РИА Новости, он рассказал о достоинствах российских женщин и заявил, что предпочитает матриархат.

По его мнению, женщины в России обладают рядом преимуществ перед мужчинами: они успевают работать, вести домашнее хозяйство и заниматься детьми, при этом необыкновенно красивые и сильные. А мужчины, по мнению телеведущего, "ноющие и пьющие" и среди них мало красивых.

Я гораздо более высокого мнения, честно вам скажу, о женщинах, чем о мужчинах. В России особенно. Россия, конечно, женская страна, - заявил Познер в интервью журналистке Алене Долецкой для YouTube-канала Masters of Taste.

Телеведущий отметил, что не понимает пословиц вроде "курица не птица, баба не человек", "баба с возу - кобыле легче".

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