Водитель сбил школьника и скрылся с места ДТП в СКО

Его задержали.

Полицейские СКО разыскали водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП, сообщает zakon.kz.

7 апреля около 14:00 ч. на пешеходном переходе на автодороге "Жезказган-Петропавловск" вблизи ипподрома на территории Кызылжарского района водитель автомашины Mercedes-Benz вишневого цвета совершил наезд на 10-летнего школьника и скрылся с места происшествия. Мальчику была оказана помощь в Центральной районной больнице. пресс-служба ДП СКО

Медики сообщили о происшествии полицейским. Были приняты меры по установлению виновника ДТП. На следующий день полицейские задержали нарушителя.

Им оказался 34-летний житель Аккайынского района. В отношении него составлен протокол по ч. 2 ст. 611 Кодекса РК об административных правонарушениях "Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием", - уточнили в ДП.

По словам старшего инспектора группы розыска Управления МПС ДП СКО Алексея Морева, водитель пояснил, что он "испугался и не знал, что делать в сложившейся ситуации".

Водительское удостоверение мужчины изъято, автомобиль водворен на спецстоянку. Кроме того, назначена судебно-медицинская экспертиза по определению тяжести полученных ребенком телесных повреждений. По результатам экспертизы будет принято процессуальное решение, - добавил он.

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