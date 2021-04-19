Санжар Ташкенбай обеспечил Казахстану первую медаль МЧМ по боксу

Турнир продолжается.

На молодежном чемпионате мира по боксу казахстанец Санжар Ташкенбай, выступающий в легком весе, вышел в полуфинал. Таким образом он обеспечил нашей команде первую награду турнира, передает zakon.kz.

Ташкенбай выступает в категории до 49 кг у боксера из Узбекистана Иброхима Ушжонова единогласным решением судей. Общий счет боя 5:0 в пользу нашего соотечественника. Таким образом Санжар завоевал как минимум бронзовую медаль МЧМ. Однако, у него есть шанс выиграть медаль более высокого достоинства, если он в полуфинале победит Бишвамитра Чонгтам из Индии.

Помимо Ташкенбая, еще 5 казахстанских боксеров проведут бои за выход в полуфиналы в разных весовых категориях.

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