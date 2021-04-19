В его хозяйстве трудятся порядка 150 человек.

Директор североказахстанского ТОО "Тайынша Астык" Анатолий Рафальский возродил хозяйство четыре года назад. Тогда урожай получали лишь с 2,5 тысяч га, сейчас лучшие мировые сорта сеют на 32 тысячах га, сообщает zakon.kz.

В его хозяйстве трудятся порядка 150 человек. Занимается ТОО и животноводством, развивает мясное направление, а в следующем году планирует открыть молочную ферму на 600 голов. Такое быстрое развитие хозяйства стало возможным во многом благодаря комплексному плану, считает аграрий.

Еще 3-4 года назад не с кем было разговаривать на тему животноводства, а сегодня очень много желающих этим заниматься. Потому что во время реализации предыдущего комплексного плана произошло изменение сознания у аграриев. Многие поняли, что животноводство – это прибыльно. Благодаря комплексному плану развития СКО у людей есть уверенность в завтрашнем дне. Анатолий Рафальский

Согласно комплексному плану в СКО за пять лет построят 52 молочно-товарные фермы и три откормочные площадки. Объем продукции сельского хозяйства вырастет на 54%. Кроме того, большое внимание в комплексном плане уделено развитию сел. Это не может не радовать, добавляет Анатолий Рафальский.

Народ воспрял, потому что люди все видят. Сельчане замечают, что стали ремонтировать улицы, вода в дом "заходит", условия жизни улучшаются. В селе Советском Тайыншинского района в прошлом году улицу заасфальтировали, в этом году работу продолжат. Огромный дом культуры откроют. Большие средства для этого выделены. Идут глобальные изменения. Анатолий Рафальский

Только в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" в 307 опорных селах СКО отремонтируют дороги, врачебные амбулатории, школы, дома культуры и др. Реконструируют 412 км сетей системы водоснабжения, что обеспечит 100%-ный доступ к качественной питьевой воде. На 2100 км дорог проведут ремонт и реконструкцию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!