Карантин усилили в Шымкенте

Жителям и гостям города запретили проводить мероприятия, связанные с массовым скоплением людей;

Главный госсанврач Шымкента подписал новое постановление о карантине, сообщает zakon.kz.

Продлить режим карантина и усилить ограничительные меры по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в городе Шымкент с 20 апреля 2021 года до стабилизации эпидемиологической ситуации, - говорится в постановлении.

Согласно документу, жителям и гостям Шымкента:

запретить проведение мероприятий, связанных с массовым скоплением людей;

ограничить передвижение по городу лицам старше 65 лет;

при посещении общественных мест (в том числе при поездке в городском общественном транспорте) и объектов, деятельность которых разрешена, а также при нахождении в общественных местах на открытом воздухе (за исключением детей до пяти лет и при занятиях спортом на открытом воздухе) строго соблюдать требования по ношению масок, соблюдению социальной дистанции и использованию антисептиков.

В обычном режиме будут работать: АЗС и магазины при них, магазины автозапчастей, цветочные магазины, фотосалоны, медорганизации, аптеки.

Движение общественного транспорта ограничат в будние, выходные и праздничные дни с 07:00 до 21:00.

Как следует из постановления, ограничена деятельность:

Продуктовые магазины, минимаркеты и магазины у дома вне зависимости от места нахождения будут работать с 09:00 до 22:00.

Центры и салоны красоты, парикмахерские, услуги маникюра и педикюра, оказывающие косметологические услуги (по записи) - с 09:00 до 22:00 (4 кв. м на одного посетителя и по предварительной записи).

Открытые рынки (продуктовые, не продуктовые, специализированные, вещевые, скотные), ярмарки - с 06:00 до 18:00 (при соблюдении заполняемости не более 30% и не менее 4 кв. м на одного посетителя, с приостановлением деятельности в воскресенье).

Объекты общественного питания, фудкорты, точки по продаже выпечки, фастфуда, мягкого мороженого, работающие только на доставку и на вынос - с 08:00 до 22:00.

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.

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