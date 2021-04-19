Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд - ВОЗ

Смертность растет пятую неделю подряд.

За минувшую неделю в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек. Об этом сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Число случаев COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев, - отметил он на брифинге в Женеве.

Глава ВОЗ уточнил, что речь идет о данных за прошлую неделю.

Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших, - добавил он.

По его данным, в течение девяти месяцев, после того как была зафиксирована вспышка болезни, от последствий заражения COVID-19 умерли миллион человек.

Потребовалось четыре месяца, чтобы достичь 2 млн случаев, и три месяца, чтобы был достигнут уровень в 3 млн. Тедрос Аданом Гебрейесус

Он подчеркнул, что сейчас в мире наблюдается вызывающий тревогу рост числа заразившихся и помещаемых на лечение в больницы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет.

Возможно, это является результатом наличия разновидностей вируса, отличающихся высокой заразностью, - сказал глава ВОЗ, добавив, что, возможно, это связано и активными социальными контактами "молодых взрослых".

Как считает Гебрейесус, у мирового сообщества "имеются инструменты для того, чтобы поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они [эти инструменты] будут применяться последовательно и равноправно".

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