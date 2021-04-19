Обсуждена подготовка встречи Байдена и Путина

Об этом сообщили в Совбезе РФ.

19 апреля по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева с помощником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливаном, сообщает zakon.kz.

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Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили ход подготовки к встрече на высшем уровне, а также возможные направления в развитии российско-американского сотрудничества, - говорится в сообщении СБ РФ.

Состоялся обмен мнениями по ряду проблем международной повестки дня.

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Подчеркнута важность скорейшего запуска двустороннего механизма по стратегической стабильности, необходимость взаимодействия России и США по ядерной проблеме Корейского полуострова, по ситуации вокруг иранской ядерной программы. Затронуты проблемы, связанные с участием двух государств в Договоре по открытому небу, - следует из сообщения.

Отмечается, что "российской стороной указано на недопустимость вмешательства США во внутренние дела Российской Федерации и ее союзников, на необоснованность и бездоказательность обвинений, предъявленных в адрес России, на основании которых Белым домом введен пакет антироссийских санкций".

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Несмотря на неконструктивные шаги американской стороны, ведущие к дальнейшей деградации двусторонних отношений, подтверждена готовность к продолжению диалога в интересах нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном и обеспечения международной безопасности, - резюмируется в сообщении.

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