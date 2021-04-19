Утонул в грязевой яме: кто ответит за гибель водителя грузовика в Атырауской области

Как пишут в соцсетях, на днях у него родилась двойня.

Грузовик, ехавший из каменного карьера, утонул в "грязевой яме" около дороги в селе Шортанды Акмолинской области. Водитель скончался на месте. У него остались маленькие дети, сообщает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

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Как оказалось, участок пути, где произошло ЧП, - бесхозный: за ее состояние никто не отвечает.

По словам пресс-секретаря акима Шортандинского района Алмаса Сейфидинова, "кусок дороги, где произошел факт, не на чьем балансе не состоит".

В принципе, дорога в исправленном состоянии, нормальная, - сказал он.

Утонувшему в "грязевой яме" Максату Даниярову было 27 лет. Он – уроженец Кызылординской области, но проживал в Нур-Султане. Как пишут в соцсетях, на днях у него родилась двойня.

Отвечать за его смерть, судя по всему, будет работодатель, - отмечается в сюжете.

Как сообщила следователь следственного управления ДП Акмолинской области Асем Кочубаева, тело направлено в морг Нур-Султана.

Начато досудебное расследование по статье 156 ч. 3 УК РК "Нарушение правил охраны труда", - добавила она.

Отмечается, что состояние дорог в Казахстане давно вызывает массу нареканий. Опасность подстерегает водителей не только в сельской местности, но и в городе. На днях на одной из улиц Нур-Султана легковушка провалилась в огромную дыру посреди дороги.

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В целом, выезжать на дороги стало небезопасно. С начала года число погибших в ДТП выросло на 10%. Дорожное строительство в стране сейчас без должного контроля. Председателя "КазАвтоЖола" отстранили от должности после критики Президента. Нового руководителя в нацкомпанию пока не назначили, - резюмируется в сюжете телеканала.

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