К катастрофе может привести состояние МКС

Об этом заявил вице-премьер РФ.

О риске катастрофы на Международной космической станции предупредил вице-премьер России Юрий Борисов, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Мы не можем подвергать угрозе жизни. Ситуации, которые сегодня связаны со старением конструкций, железа, может привести к необратимым последствиям <...>. Это нельзя допускать, - заявил он в эфире телеканала "Россия 1".

После 2025 года, как сообщил Борисов 19 апреля, Россия выйдет из проекта МКС и будет будет работать над своей национальной станцией. Также он рассказал о планах пилотируемых полетов на Луну и миссии на Марс с использованием ядерного буксира.

В проекте МКС участвуют 15 членов, из которых пять - основные: Россия, США, Канада, Япония и Европейское космическое агентство. Строительство станции началось в 1998 году, а первая постоянная экспедиция заработала с 2000 года.

По данным оператора российского сегмента станции - РКК "Энергия", общая стоимость создания и эксплуатации МКС по состоянию на конец 2016 года оценивали в $121,6 млрд. Россия заплатила за проект менее 10% общей суммы, но по международным договоренностям получила доступ к использованию примерно трети ее ресурсов.

Ежегодные расходы на содержание станции составляют до $5 млрд в год, из которых около $3-4 млрд ежегодно из бюджета запрашивает NASA, а остальную сумму выделяют другие участники проекта.

Изначально МКС планировалось эксплуатировать до 2015 года, затем срок ее работы продлевали дважды: до 2020 и 2024 годов.

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