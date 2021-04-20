За видео в ТiкТок уволили завуча музыкальной школы в ЗКО

Такой разрыв трудового договора уволенная завуч считает незаконным.

В Западно-Казахстанской области завуча детской музыкальной школы Теректинского района Сандугаш Бисенгалиеву уволили за видео в ТiкТок, передает zakon.kz.

Как сообщает телеканала "Астана", такой разрыв трудового договора уволенная завуч считает незаконным.

Она рассказала, что действительно пользовалась популярным приложением: наряжалась в костюмы, пела, добавляла эффекты. И это, по словам Бисенгалиевой, чтобы веселые и поучительные материалы были интересны ее ученикам и близким.

Дело, как считает педагог, совсем не в безобидном хобби, а в мести бывшего руководства - экс-завуч вместе с коллегами заподозрила директора и главного бухгалтера школы в коррупционном преступлении. Якобы за три года администрация присвоила 22 млн тенге (налоги, пенсионные взносы и медстрахование сотрудников).

Как только я пожаловалась на директора в финансовую полицию, на меня начались гонения. То то не так, то это. экс-завуч детской музыкальной школы Теректинского района Сандугаш Бисенгалиева

По ее словам, директор сразу пригрозила ее уволить.

У меня приватный аккаунт, только для меня и моих учеников. Не знаю, как и где взяла мои видео директор, но она не только распространяла их по группам, но и оскорбляла меня. Сандугаш Бисенгалиева

Как считают в отделе образования Теректинского района, этику нарушила не завуч, а директор, когда начала распространять личное видео по рабочим чатам. В сложившейся ситуации обещают разобраться чиновники.

Конечно, увольнение человека, находящегося на больничном, незаконно. Кроме того, о каждом увольнении своих сотрудников руководство должно ставить нас в известность. Но этого сделано не было. руководитель отдела образования Теректинского района Жанаргуль Кусаинова

Она считает, "что директор школы злоупотребляет своими полномочиями".

Мы будем принимать меры в отношении директора в рамках закона, - добавила Кусаинова.

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