Глава Суперлиги: Мы делаем это для спасения футбола, не для себя

В Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону.

По словам главы Суперлиги, главной целью создания нового турнира является спасение мирового футбола, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мы должны сделать футбол более привлекательным, потому что 40% людей моложе 24 лет больше в нем не заинтересованы. Для этого нам нужно меньше игр, но чтобы они проходили между топ-командами. Мы делаем это для спасения футбола, не для себя, - заявил президент мадридского "Реала" и глава Суперлиги Флорентино Перес.

Планируется, что в Суперлиге будут принимать участие 15 клубов-основателей, а также еще пять команд, которые будут меняться от сезона к сезону. Матчи будут проходить в середине недели, клубы продолжат играть в своих национальных чемпионатах, сезон будет начинаться в августе.

Также по его словам, клубы - основатели футбольной Суперлиги не будут исключены из текущих розыгрышей Лиги чемпионов и национальных чемпионатов.

В УЕФА сбиты с толку и путают монополию с собственностью. Уверен, клубы не исключат из нынешней Лиги чемпионов или национальных лиг, - сказал Перес.

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги. Это английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус". Они вошли в число клубов - основателей нового турнира.

УЕФА и национальные чемпионаты выступают категорически против создания нового турнира. Клубам Суперлиги пригрозили исключением из национальных турниров, а также запретом на участие игроков в чемпионатах мира и Европы.

"Реал", "Манчестер Сити", "Челси", а также французский ПСЖ являются полуфиналистами текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

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