В ДТП с электромобилем Tesla погибли два человека: комментарий Илона Маска

В Техасе Tesla Model S 2019 года выпуска на высокой скорости врезалась в дерево.

Два человека погибли в ДТП с участием электромобиля компании Tesla в американском штате Техас, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам Илона Маска, функция автопилота электромобиля Tesla, разбившегося в минувшую субботу, в момент аварии не была активирована.

Полученные к настоящему моменту записи данных показывают, что автопилот не был включен, а функция полного автономного управления не приобреталась для этой машины, - ответил он в Twitter одному из пользователей соцсети, который отметил, что автопилот отключается через 10 секунд после того, как водитель убирает руки с руля.

Помимо этого Маск добавил, что на участке дороги, где произошло ДТП, не было подсветки дорожной разметки, которая необходима для корректной работы стандартного автопилота.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на полицию округа Харрис сообщила, что в момент аварии, которая унесла жизни двух человек, никто в машине не был за рулем

Пятидверная машина Tesla Model S 2019 года выпуска, следовавшая на высокой скорости, врезалась в дерево вечером 17 апреля к северу от Хьюстона. По данным телеканала KHOU-TV, на повороте она вылетела за пределы дорожного полотна и после столкновения загорелась.

Аварийные службы потратили более четырех часов и более 120 тысяч литров воды, чтобы потушить пожар, возникший в результате ДТП. Пока не установлено, сработали ли при аварии подушки безопасности.

Внимание к автопилотам в последние месяцы выросло после нескольких аварий с участием Tesla. NHTSA начало более 20 расследований, связанных с использованием систем помощи водителям в электромобилях Tesla.

В компании неоднократно отмечали, что режим автопилота не является заменой водителю, и при использовании функции необходимо следить за дорогой и контролировать ситуацию. "Автопилот и функция полного самоуправления должны использоваться при постоянном внимании водителя, который держит руки на руле и готов в любой момент принять управление", - говорится на сайте Tesla.

Компанию критикуют за использование таких выражений, как "автопилот" и "полностью самоуправляемый", которые могут ввести водителей в заблуждение по поводу функций электромобилей, отмечает WSJ.

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