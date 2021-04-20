Украина обвинила Россию в намерении превратить ее в "аграрную провинцию"

Украина рискует лишиться транзита газа из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны.

Украина может превратится в «аграрную провинцию» из-за того, что Россия строит газопроводы в обход страны, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом заявил первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины (ТППУ) Михаил Непран.

Фактически, русские создают все условия для того, чтобы быстро превратить Украину по важному посредника между РФ и ЕС на аграрную провинцию. Нас методично, быстро и эффективно выводят из списка ключевых участников большой геополитической игры, - обвинил Москву Непран.

Он напомнил, что ранее глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон посетовал на сокращение транзита газа через украинскую территорию и риск дальнейшей потери транзита в другие страны из-за запуска "Турецкого потока", а также призвал не допустить завершения строительства "Северного потока — 2".

Вице-президент ТППУ отметил, что после потери газотранспортной системы (ГТС) Украина перестанет быть интересной Европе, которая не будет зависеть от украинской "трубы" и не будет заниматься судьбой страны.

Газ пойдет мимо наших границ. Украина как транзитное государство стремительно превращается в полный ноль, - выразил уверенность он.

По словам Непрана, ГТС может просто не стать. "И единственное, что нам останется – объявить тендер на то, чтобы выкопать из почвы наше стратегическое достояние и отправить его на металлолом. Ситуация не просто сложная. Она угрожающая", - посетовал он.

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