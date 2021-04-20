В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 292 тысячи

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За прошедшие сутки зарегистрировано 2530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 292 250 случаев, из них:⠀
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