В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 292 тысячи

За прошедшие сутки зарегистрировано 2530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 292 250 случаев, из них:⠀

в городе Алматы – 46933 (+682),

в городе Нур-Султан – 40169 (+401),

в ВКО – 23953 (+67),

в Карагандинской области – 20956 (+217),

в Атырауской области – 20792 (+97),

в Павлодарской области – 19889 (+58),

в Алматинской области – 18840 (+285),

в ЗКО – 17507 (+237),

в Акмолинской области – 16961 (+101),

в Костанайской области – 14426 (+31),

в СКО – 13641 (+27),

в городе Шымкенте – 8344 (+49),

в Актюбинской области – 7811 (+121),

в Жамбылской области – 7140 (+53),

в Мангистауской области – 5071 (+29),

в Туркестанской области – 4974 (+30),

в Кызылординской области – 4843 (+45).⠀

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