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В Казахстане число случаев COVID-19 превысило 292 тысячи

Фото: pixabay 20 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 2530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 19 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2530 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 292 250 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 46933 (+682),
  • в городе Нур-Султан – 40169 (+401),
  • в ВКО – 23953 (+67),
  • в Карагандинской области – 20956 (+217),
  • в Атырауской области – 20792 (+97),
  • в Павлодарской области – 19889 (+58),
  • в Алматинской области – 18840 (+285),
  • в ЗКО – 17507 (+237),
  • в Акмолинской области – 16961 (+101),
  • в Костанайской области – 14426 (+31),
  • в СКО – 13641 (+27),
  • в городе Шымкенте – 8344 (+49),
  • в Актюбинской области – 7811 (+121),
  • в Жамбылской области – 7140 (+53),
  • в Мангистауской области – 5071 (+29),
  • в Туркестанской области – 4974 (+30),
  • в Кызылординской области – 4843 (+45).⠀

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