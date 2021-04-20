Лечение COVID-19 аконитом: на главу Минздрава КР написали заявление в прокуратуру

По мнению заявителя, действия министра подпадают под статью "Умышленное причинение вреда здоровью".

В прокуратуре Кыргызстана рассматривают заявление активистки Умай Арыковой на министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева, сообщает zakon.kz со ссылкой на Кnews.kg.

Активистка Умай Арыкова написала заявление на министра здравоохранения и соцразвития Алымкадыра Бейшеналиева в прокуратуру 16 апреля. Она просит соответствующие органы дать юридическую и правовую оценку действиям министра, которые подпадают под статью "Умышленное причинение вреда здоровью", - заявили "Азаттыку" в пресс-службе надзорного органа.

Однако подробностей в ведомстве не сообщили.

Такое же заявление было направлено активисткой Госкомитет нацбезопасности КР. Она считает, что действия министра подпадают под ряд статей Уголовного кодекса КР и угрожают национальной безопасности страны.

15 апреля президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев позже признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое "лечение" он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее, об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

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