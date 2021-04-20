Цой прокомментировал ситуацию со смертностью от коронавируса

На протяжении 22 дней страна находится в "красной" зоне.

Министр здравоохранения Алексей Цой рассказал об эпидемиологической ситуации в Казахстане, передает корреспондент zakon.kz.

На протяжении 22 дней страна находится в "красной" зоне. В "зеленой" зоне только Туркестанская и Костанайская области.

С конца марта отмечается ухудшение эпидситуации, когда недельная заболеваемость выросла на 46% по сравнению с предыдущей неделей. Однако на текущей неделе по сравнению с предыдущей отмечается тенденция снижения темпа роста недельной заболеваемости с 46% до 6% за прошедшую неделю. Прирост летальных случаев за последнюю неделю по отношению к предыдущей недели снизился с 22% до 8%, - сообщил глава Минздрава на заседании правительства.

Он добавил, что всеми регионами приняты усиленные санитарные меры.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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