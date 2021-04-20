Сколько школьников заболело коронавирусом с начала четвертой четверти

Наибольший процент заболевших школьников, обучающихся в традиционном формате, отмечается в Кызылординской, Карагандинской, СКО.

На заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией среди школьников, передает корреспондент zakon.kz.

С момента введения традиционного формата обучения отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекции среди школьников. С начала четвертой четверти заболело 3 706, в том числе среди обучающихся офлайн 1093, онлайн 2613. В четвертой четверти наибольший процент заболевших школьников, обучающихся в традиционном формате, отмечается в Кызылординской, Карагандинской, СКО. Среди обучающихся в онлайн режиме - в Нур-Султане и Алматы, - сказал Цой.

В связи с этим, по его словам, акиматам необходимо обеспечить постоянный контроль за соблюдением санэпидтребований и исполнению мер профилактики КВИ в организациях образования.

Таких как проведение утреннего фильтра, соблюдение масочного режима персоналом, проведение влажной уборки и дезинфекции помещения. А также в регионах, находящихся в красной зоне, не возобновлять обучение в офлайн режиме, - заключил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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