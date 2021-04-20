Два млн человек - Мамин поручил четко следовать плану вакцинации

А также четко исполнить план по ежемесячному обеспечению вакцинами на 2 млн человек.

На заседании правительства РК премьер-министр страны Аскар Мамин поручил расширить охват населения вакцинированием, особенно в регионах с низким охватом, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил глава кабмина, системная работа по исполнению всех поручений главы государства продолжается.

Сейчас наша основная задача стабилизация санитарно-эпидемиологической ситуации и увеличение охвата массовой вакцинацией против коронавирусной инфекции. Ситуация с пандемией остается сложной, но под контролем. Тем не менее в "красной зоне" находится 8 регионов. Индекс репродуктивности вируса 1,065. Занятость больничных коек составляет 41%, реанимационных – 27%, - сказал Мамин.

В связи с этим он поручил расширить охват населения вакцинированием, особенно в регионах с низким охватом, и четко исполнить план по ежемесячному обеспечению вакцинами на 2 млн человек.

Во-вторых, министерству здравоохранения, акиматам вести постоянный мониторинг оказания качественной медицинской помощи заболевшим коронавирусом и наличия лекарственных средств. И, в-третьих, акиматам совместно с министерствами здравоохранения, внутренних дел, НПП "Атамекен" с активным участием мобильных мониторинговых групп обеспечить соблюдение населением санитарно-эпидемиологических требований. Ералы Лукпанович, общий контроль за вами, - обратился премьер к своему заместителю Ералы Тугжанову.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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