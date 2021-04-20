Изменен прогноз роста экономики Казахстана в 2021 году

На основе прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год.

На заседании Правительства под председательством премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены уточненные прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2021-2025 годы и республиканский бюджет на 2021-2023 годы, передает zakon.kz со ссылкой на сайт главы кабмина.

С докладами выступили министр национальной экономики Асет Иргалиев, министр финансов Ерулан Жамаубаев и первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов.

С учетом оперативных данных по росту экономики Казахстана с начала года и ситуации на мировых товарных рынках, а также прогнозов роста мировой экономики Правительством уточнены показатели и индикаторы прогноза социально-экономического развития на 2021 год.

Так, прогноз роста экономики страны в 2021 году улучшен с 2,8% до 3,1%. Цена на нефть прогнозируется на уровне 50 долларов за баррель (ранее 35 долларов), курс национальной валюты – 425 тенге за доллар (ранее 420 тенге).

Улучшены прогнозные показатели в обрабатывающей промышленности с 4,1% до 5,2% за счет более активного роста производства в металлургии на фоне восстановления внешнего спроса.

В строительстве прогноз улучшен с 2,5% до 5% в связи с планируемым вводом 17 млн квадратных метров жилья. В информации и связи увеличен прогноз с 3,8% до 6,5% в результате роста спроса на IT услуги.

По прогнозу Национального банка экспорт увеличится на 10,8 млрд долларов до 52,2 млрд долларов. Инфляция сохранена в ранее утвержденном коридоре 4-6%.

На основе скорректированного макроэкономического прогноза уточнен прогноз параметров республиканского бюджета на 2021 год.

Основными направлениями расходов уточненного бюджета на текущий год являются обеспечение реализации программы партии "Nur Otan" и послания главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года.

Кроме того, расходы будут осуществлены на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией и модернизацию системы здравоохранения, а также стимулирование реального сектора экономики.

Премьер-министр поручил внести в Парламент прогноз социально-экономического развития РК на 2021-2025 годы и законопроект об уточненном республиканском бюджете на 2021-2025 годы.

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