Токаев снова уволил высокопоставленных чиновников из-за плохих дорог

Продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог.

По поручению Касым-Жомарта Токаева продолжается работа по наведению порядка в строительстве и ремонте республиканских и местных дорог, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщил Берик Уали на своей странице в Facebook.

За ослабление контроля в этой сфере освобождены от должностей председатель комитета автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития С. Бармаков, заместители акимов Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Актюбинской областей Т. Шакимов, И. Турков и Н. Калауов, - написал он.

Пресс-секретарь отметил, что правительство, акимы, правоохранительные органы принимают меры, направленные на предотвращение фактов неэффективного расходования бюджетных средств, исправление неблагополучной ситуации в дорожно-строительной сфере.

16 апреля из-за плохой работы был освобожден от должности глава "КазАвтоЖола". Улан Алипов занимал должность председателя правления АО НК "КазАвтоЖол" с февраля 2019 года.

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