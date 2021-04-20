Байбек ответил на обвинения в присвоении земель Алматы

Бауыржан Байбек ответил на обвинения журналиста.

В последние дни в Сети обсуждают видео журналиста Жанболата Мамая, в котором он обвиняет бывшего акима Алматы Бауыржана Байбека в коррупционных преступлениях и присвоении земель, находящихся в государственной собственности. Байбек высказал свою позицию относительно этих обвинений, передает zakon.kz.

В первую очередь он сказал, что не считает работу Мамая журналистским расследованием.

Жанболат Мамай, которому чуть больше 30 лет, и насколько я слышал, достаточно хорошо учился, называет свой спич журналистским расследованием. И, как в любой докторской работе, приводятся ссылки, но на один источник – фейковый телеграм-канал Uzun Qulaq. Если анализировать их контент, то это антиконституционная деятельность, разжигание социальной розни, попытка посеять хаос и раздор внутри нашего общества, - сказал Байбек в интервью блогеру Танирбергену Бердонгару.

Он добавил, что "это первый такой прецедент, когда условно политический деятель делает заявление на основании ложных вещей, не проверяя их".

Я хочу сказать, что господин Мамай руководствуется принципами Третьего Рейха. Один из нацистских идеологов Йозеф Геббельс сказал, что "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в нее поверят", - отметил Байбек.

Далее он предметно ответил на обвинения. Одно из них - присвоение земель "Казахфильма".

Идут разные обвинения, что конфисковывались земли. Что касается "Казахфильма" – это 100% государственное предприятие. Занимает примерно 17 гектаров земли. Земля принадлежала всегда городу. На половине земельного участка находится само здание "Казахфильма", вторая часть – это такая, скажем так, "зеленая зона", на которой идут съемки. И вот, поступила просьба, что вот, может ли город инвестировать и построить этно-аул? Идея была от руководства "Казахфильма" непосредственно. Было принято решение сегментировать 5,5 гектаров. После этого было разработано технико-экономическое обоснование, передали на баланс управления культуры, - рассказал Байбек.

Еще одно обвинение - передача земель Кок-Жайлау под частную застройку.

Это абсолютная ложь. Во-первых, в рамках проекта возможную вырубку деревьев сократили в 17 раз, с 22 тысяч до 1280 деревьев, сократили застройку, в 4 раза уменьшили стоимость проекта. И в результате вот этих сокращений 102 гектара мы вернули Иле-Алатаускому парку. Более того, мы начали проводить ревизию этих земель, которые были ранее в Алматинской области. И вот тогда выявили 5 гектаров в частной собственности. Мы вернули их в государственную собственность. Кстати, вот интересовались недавно, почему-то сейчас на портале этих данных нет, числится, будто бы там частный владелец. Президент нашей страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев однозначно сказал – этого проекта не будет. Повторюсь, это сакральное место, там не должно быть частной земли. И, я думаю, правоохранительные органы должны заняться этим вопросом, - пояснил Байбек.

Он добавил, что земли нацпарка забрали у частников, у серьезных людей, что повлекло информационные атаки и прочее.

Помимо этого Мамай обвинил экс-акима Алматы в том, что он отдал территорию в районе пр. Аль-Фараби под строительство Esentai Сity, на месте яблоневых садов, взамен получил роскошные квартиры.

Здесь Байбек заявил, что Жанболат Мамай – человек, который абсолютно патологически врет или же просто вводит в заблуждение. Он пояснил, что земли возле пр. Аль-Фараби принадлежат частной структуре.

Байбек отметил, что "это частная земля, которую взял частный застройщик и начал строительство". Город поддержал это строительство.

Почему? После поручения Елбасы маслихат принял решение о том, что выше Аль-Фараби разрешается строительство только максимум трехэтажных зданий. 7-ми или 3-х этажное здание – экономика разная. И это был первый проект в трехэтажном строительстве, который был коммерчески привлекателен. А что такое строительство? Это рабочие места, налоги, стимулирование отрасли, дополнительные квадратные метры жилья, и, естественно, мы поддержали этот проект. Но здесь идет утверждение, что была вырубка яблоневых садов, и я якобы распродал земли государства, разбазарил, получил какие-то роскошные квартиры. Это третья абсолютная ложь и это можно очень легко проверить, - парировал обвинения Мамая Байбек.

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