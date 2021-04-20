Является ли экс-аким Алматы владельцем 100 компаний?

Цифра "слегка" преувеличена.

Бывший аким Алматы, первый заместитель председателя партии Nur Otan, Бауыржан Байбек дал интервью, в котором рассказал, является ли он долларовым миллиардером и владельцем 100 компаний, передает zakon.kz.

Поводом к таким рассуждениям стала работа журналиста и активиста Жанболата Мамая, в которой тот приписывает экс-акиму Алматы много темных дел с землями города и других махинаций.

Байбек вспомнил, что, когда он стал акимом Алматы, на следующий день вышла статья: "Чем владеет семья Байбека?".

В ней назывались компании, в которых моя семья фигурирует. На следующий день после моего назначения вышла, очень оперативно кто-то сработал. Скорее всего те люди знали, что я могу стать акимом Алматы, готовили статью, и ее выдали. И я хочу сказать, те компании, которые называет Жанболат Мамай, они все были созданы до того, как я стал акимом Алматы. И ни одна из этих компаний не связана с Алматы. Это раз. Потом через четыре года, когда я ухожу с поста акима Алматы, телеграм-канал Uzun Qulaq выдает те же данные, но уже в конце приписывает: Байбек долларовый миллиардер. При этих же активах уже миллиард", - отметил Байбек во время интервью Танирбергену Бердонгару.

Мамай утверждает, что Байбек создал бизнес-империю из числа порядка 100 компаний. Цифра "слегка" преувеличена.

Могу сказать, что из этого всего огромного списка только около 10 компаний относятся к моей семье. Не отрицаю. Это все задекларировано, в официальных источниках находится, платятся налоги, - пояснил он.

По словам Байбека, половина компаний, которые называются, обанкротились.

Бизнес – это риск. Ты рискуешь, открываешь, что-то пошло, что-то не пошло. Ни один из членов моей семьи не работает на госслужбе. Эти компании не участвовали в приватизации, они по дешевке какие-то предприятия не покупали. Это интеллектуальные предприятия, и они не связаны с деятельностью в Алматы, что самое важное. И там нет крупных проектов. Откровенную ложь выдавать, ну это ни в какие рамки по большому счету не лезет. Каждый будет отвечать перед своей совестью и перед людьми. Меня учили говорить правду, всегда отвечать добром на добро. Говорить белое то, что белое, на черное - черное. Отвечать за свои поступки и принимать решения. И Елбасы всегда так учил. Принимай решения, но за них отвечай, - резюмировал он.

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