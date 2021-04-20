Запихал картошку в рот. Убийцу приговорили к 15 годам

Мужчина вину не признал.

В Павлодарской области мужчина убил знакомого картошкой, сообщает zakon.kz.

По данным Irbistv.kz, убийство произошло в сентябре 2020 года в селе Подстепка.

Обвиняемый обиделся на знакомого за то, что тот в одиночку выпил спиртное. В итоге спящего сначала немного побил, а после пришла идея запихать в рот жертве картофель. Пострадавший не смог дышать, а потому скончался, - говорится в материалах дела.

"Смягчающим обстоятельством признано то, что ранее не судим. Отягощающим - преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения, - зачитал приговор судья.

В свою очередь, мужчина вину не признал, просил его оправдать.

Однако ему назначили 15 лет лишения свободы. Также обязали выплатить 5 миллионов тенге по иску потерпевших, - отмечено в публикации.

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