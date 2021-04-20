Какая информация не является конфиденциальной для налоговых органов

Для дифференцированного применения мер по минимизации рисков органы государственных доходов осуществляют категорирование лиц.

Министр финансов РК подписал приказ от 9 апреля 2021 года "Об определении критериев степени риска, не являющихся конфиденциальной информацией", передает zakon.kz.

Согласно правилам, для дифференцированного применения мер по минимизации рисков органы государственных доходов осуществляют категорирование лиц, совершающих таможенные операции как до, так и после выпуска товаров, путем отнесения их к категориям низкого, среднего или высокого уровня риска на основании критериев степени риска.

Так, к критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции до выпуска товаров, относятся:

критерий "Наличие фиксированных активов" - объем фиксированных активов хозяйствующего субъекта, отраженный в налоговой отчетности на конец последнего отчетного года;

критерий "Наличие/отсутствие выявленных нарушений таможенного законодательства ЕАЭС и РК" - наличие либо отсутствие административных правонарушений и уголовных преступлений, выявленных в отношении участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД);

критерий "Наличие задолженности и применение мер по обеспечению взыскания налоговой задолженности" - наличие задолженности по таможенным платежам и налогам, наличие распоряжений о приостановлении расходных операций по банковским счетам;

критерий "Количество произведенных корректировок таможенной стоимости и взысканных таможенных платежей и налогов (ТПиН)" - соотношение количества товаров, по которым принято решение о корректировке таможенной стоимости, к общему количеству выпущенных товаров, с учетом взысканных ТПиН;

критерий "Период осуществления ВЭД" - общий период осуществления ВЭД лицом, совершающим таможенные операции;

критерий "Среднемесячная заработная плата на одного работника" - соотношение среднемесячной суммы доходов, начисленной налоговым агентом физическим лицам, к средней численности работников;

критерий "Коэффициент налоговой нагрузки" - рассчитанный в соответствии с Правилами расчета коэффициента налоговой нагрузки налогоплательщика, за исключением физических лиц, не зарегистрированных в налоговых органах в качестве индивидуальных предпринимателей и не занимающихся частной практикой;

критерий "Экспортная ориентированность" - доля объема экспорта товаров участника ВЭД от общего объема экспорта товаров по РК. При расчете данного критерия не учитывается экспорт сырьевых товаров;

критерий "Результат категорирования налогоплательщика (налогового агента)" ;

критерий "Результат категорирования таможенного представителя";

критерий "Крупные налогоплательщики, инвесторы, уполномоченные экономические операторы".

К критериям, используемым для категорирования лиц, совершающих таможенные операции, после выпуска товаров, относятся:

критерий "Наличие либо отсутствие уголовных правонарушений" - наличие либо отсутствие у физического лица, факта привлечения к уголовной ответственности, в том числе прекращенного, являющегося руководителем, учредителем или бухгалтером лица, совершающего таможенные операции;

критерий "Наличие либо отсутствие административных правонарушений" - определение соотношения количества административных дел за нарушение требований, установленных таможенным законодательством, в отношении лица, совершающего таможенные операции, по которым постановления о привлечении к административной ответственности вступили в законную силу, к общему количеству деклараций на товары, оформленных лицом, совершающим таможенные операции;

критерий "Наличие неисполненных уведомлений об устранении нарушений" - определение соотношения неисполненных уведомлений об устранении нарушений к общему количеству уведомлений об устранении нарушений, вынесенных в отношении лица, совершающего таможенные операции;

критерий "Наличие задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов" - наличие непогашенной задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов;

критерий "Доля условно выпущенных товаров, а также товаров, находящихся и (или) находившихся под таможенным контролем в соответствии с выбранной таможенной процедурой" - соотношение стоимости таких товаров к общей стоимости товаров, ввезенных лицом, совершающим таможенные операции;

критерий "Период осуществления внешнеэкономической деятельности" - общий период осуществления внешнеэкономической деятельности лицом, совершающим таможенные операции;

критерий "Организационно-правовая форма" - организационно-правовая форма лиц, совершающих таможенные операции, указанная в информационной системе органов государственных доходов, предназначенной для осуществления учета налогоплательщиков.

Приказ вводится в действие с 30 апреля.

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