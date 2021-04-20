В Нур-Султане больные коронавирусом отказываются сидеть дома

С начала апреля было выявлено 189 нарушителей домашнего карантина.

Несмотря на запрет, амбулаторные больные нарушают домашний карантин, сообщила на брифинге главный государственный санитарный врач города Нур-Султан Сархат Бейсенова, передает корреспондент zakon.kz.

Основными причинами продолжающейся регистрации КВИ является несоблюдение жителями карантинных мероприятий. Посещаются места массового скопления людей, не ношение масок, а также одной из причин является несоблюдение режима домашнего карантина как амбулаторными больными, так и контактными лицами. Несмотря на запрет, они нарушают домашний карантин, — сообщила Сархат Бейсенова.

Эти случаи, по ее словам, были подтверждены при посещении объектов использующих проект Ashyq. С начала апреля было выявлено 189 нарушителей домашнего карантина. Из них 89 больных и 100 контактных лиц.

В целом, по информации главного санитарного врача столицы, как и прежде, самый высокий уровень заболеваемости регистрируется среди взрослых лиц — 79,9 %, на детское население приходится 17,3 %, на подростков 2,8 %. Среди взрослых 30 % приходится на возрастную группу 30-39 лет.

С апреля месяца отмечается рост случаев среди лиц преклонного возраста на 2,9 % и на возраст 18-29 лет рост на 0,7 %. В динамике в марте наблюдался рост случаев среди детей до 14 лет по сравнению с февралем. То есть в феврале было зарегистрировано 479 случаев, в марте 1 106 случаев. За 20 дней апреля по сравнению с мартом наблюдается рост в 1,3 раза. Зарегистрировано 1 447 случаев в апреле, — добавила Бейсенова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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