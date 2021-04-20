На Атырауском НПЗ ликвидируют многолетний источник запаха углеводорода

В настоящее время специалисты демонтируют пруды дополнительного отстоя нефтешламов.

Демонтаж существующих механических очистных сооружений (МОС) открытого типа начался на Атырауском НПЗ. Данные работы проводятся в рамках экологического проекта TAZALYQ, который, в частности, предусматривает строительство новых МОС закрытого типа.

В настоящее время специалисты демонтируют пруды дополнительного отстоя нефтешламов, которые эксплуатировались на заводе с 1945 года.

Кроме прудов проект предусматривает демонтаж песколовки, нефтеотделителя, подземных коммуникаций, флотаторов и других объектов существующих МОС, не влияющих на их работу.

Всего проект модернизации МОС состоит из двух фаз, которые завершатся в IV квартале 2022 года.

Благодаря новым механическим очистным сооружениям, полностью исключатся испарения углеводорода в атмосферу, забор воды из реки Урал сократится на 10%, а 20% очищенных заводских стоков будет направлено на повторное использование.

Анатолий Зайцев

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